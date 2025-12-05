Homem é morto pelo próprio irmão após discussão por som alto no Norte de Santa Catarina

A Polícia Militar de Irineópolis, cidade localizada no Norte de Santa Catarina, atendeu uma ocorrência de homicídio por volta das 20h50 da última sexta-feira, 28, após uma discussão entre dois irmãos terminar em disparo de arma de fogo.

Quando as equipes da PM chegaram ao local, a vítima, Aniceto Bossow, de 51 anos, já estava sem vida.

Segundo a corporação, o atrito começou por causa do volume do som que estaria ligado na residência. Durante a discussão, o irmão da vítima, um homem de 62 anos, sacou uma arma e atirou contra Aniceto.

Ele fugiu logo após o disparo e, apesar das buscas realizadas na região, ainda não foi localizado. A PM não informou detalhes sobre o tipo de arma utilizada.

A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o caso foi repassado à Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do crime e busca encontrar o suspeito.

Velório e sepultamento

Aniceto foi velado no sábado, 29, na Capela Mortuária do Rio Branco, e sepultado no domingo, 30, no Cemitério de São José do Timbozinho.

