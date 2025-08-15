Homem e mulher são detidos ao tentarem vender drogas em posto de combustíveis em Brusque

Um homem de 35 anos e uma mulher de 30 foram detidos pela Polícia Militar, por volta da meia-noite desta quinta-feira, 14, na rua Azambuja, em Brusque, ao tentarem vender drogas em um posto de combustíveis.

Segundo a PM, os policiais realizavam rondas quando avistaram o casal saindo do pátio do posto logo após verem a viatura.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram pedras de crack e R$ 109 em dinheiro. Em consulta ao sistema, foi constatado que o homem já tinha passagens anteriores por tráfico.

Aos policiais, ele afirmou ser usuário, mas admitiu que pretendia vender a droga no posto de combustíveis. O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

