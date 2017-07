Homem é preso ao furtar tampa de hidrante, na avenida Dom Joaquim

Um homem de 36 anos foi preso por volta das 12h desta segunda-feira, 17, ao furtar a tampa de um hidrante de um comércio, na avenida Dom Joaquim, bairro de mesmo nome.

O proprietário do estabelecimento relatou para a polícia que chegou para trabalhar e foi informado que um homem abriu o recalque do hidrante e pegou a tampa.

Em posse das características do criminoso, o homem conversou com o acusado e pediu para que devolvesse o objeto. Entretanto, ele fugiu do local. A PM foi acionada e abordou o homem que estava em posse da tampa.

Segundo o proprietário, o objeto tem o valor de mercado de R$ 250. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde confessou o crime e disse que venderia o objeto para o reciclado. Ele foi ouvido pelo delegado e liberado em seguida.