Homem é preso após agredir filha de 3 anos em São João Batista

Um homem foi preso após agredir a filha de 3 anos no bairro Timbézinho, em São João Batista, na quinta-feira, 14. O caso aconteceu no dia 6 de dezembro, porém o Conselho Tutelar só teve conhecimento do crime na quinta.

Segundo a Polícia Militar, o homem agrediu a criança com tapas. Ela apresentava hematomas nas costas e costelas do lado esquerdo.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Brusque. A mãe da criança e a vítima foram instruídas pelo Conselho Tutelar.

