Homem é preso após ameaçar ex-companheira de morte no Centro de Brusque

Um homem de 48 anos foi preso após ameaçar a ex-companheira de morte no Centro de Brusque. O caso aconteceu por volta das 23h30 da terça-feira, 8.

Segundo o relato, o homem foi até a residência dela por volta das 19h, fazendo ameaças de morte.

Ele retornou cerca de uma hora depois e repetiu as ameaças. Ao chegar no local, a Polícia Militar localizou o homem nas proximidades e o prendeu em flagrante. Mesmo durante o caminho à delegacia, ele continuou com as ameaças.

