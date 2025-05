Homem é preso após ameaçar família de morte no Dia das Mães em Brusque

Um homem de 26 anos foi preso após uma briga de família no início da noite deste domingo, 11, no Poço Fundo, em Brusque. A Polícia Militar foi acionada por volta de 18h.

Ao chegar ao local, vizinhos acenaram para os agentes para indicar onde estava o homem. Ele foi na direção da guarnição bastante agitado e gritando.

O padrasto dele, a mãe, a irmã e o irmão do homem estavam no local. O último havia sido agredido e foi levado pelo Samu ao hospital para ser medicado.

Com a presença da PM no local, o autor das agressões começou a ameaçar a família, dizendo que sairia da cadeia e mataria todos. Ainda ofendeu a irmã com palavrões.

Na sequência, segundo a PM, tentou atacar a irmã, dizendo “não é porque a polícia está aqui que eu não vou bater em você”.

Neste momento, ele teve de ser contido pelos agentes. Na sequência, ele novamente investiu contra a irmã. Os policiais, então, utilizaram de força física e spray de pimenta para detê-lo.

Ele foi colocado na viatura e começou a chutar a caixa, danificando a estrutura. Durante o caminho para a delegacia, ainda desacatou e ameaçou os policiais. Ele foi levado até a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.