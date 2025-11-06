Homem é preso após dar socos no rosto da ex-companheira em Brusque
Fato ocorreu no bairro Bateas
Um homem foi preso por desferir diversos socos no rosto da ex-namorada em Brusque, na noite desta quarta-feira, 5. O fato ocorreu no bairro Bateas, por volta das 23h30.
De acordo com a Polícia Militar, o autor, de 48 anos, alegou que a mulher teria entrado em sua residência sem autorização, durante sua ausência, para buscar objetos pessoais. Por conta das agressões, ele foi detido e encaminhado à delegacia.
