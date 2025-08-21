Homem é preso após furtar bicicleta no Centro de Brusque
Autor foi localizado com o item furtado e confessou o crime
Um homem de 30 anos foi preso na noite desta quarta-feira, 20, após furtar uma bicicleta em um estabelecimento no Centro de Brusque.
A abordagem da Polícia Militar aconteceu por volta de 19h30, na rua Pedro Werner. O suspeito estava com uma bicicleta preta e cinza com detalhes azuis, compatível com a descrição do item furtado.
Durante a abordagem, ele usava um boné e uma mochila que coincidem com os itens vistos nas imagens das câmeras de segurança.
Ao ser questionado, ele confessou o furto. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Brusque para os procedimentos cabíveis