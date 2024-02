Homem é preso após usar nome e documentos falsos por 15 anos em Brusque e região

Na tarde desta segunda-feira, 19, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brusque, prendeu um homem de 43 anos, no bairro Santa Terezinha, por uso de documentos falsos, falsificação de documentos e falsidade ideológica por 15 anos na região.

As investigações se iniciaram quando a Polícia Científica compartilhou informações com a Polícia Civil sobre possível uso de documento falso pelo suspeito. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.

A prisão preventiva do investigado, além de busca e apreensão na sua residência foi pedida pela polícia. O Ministério Público concordou com as providências e o Poder Judiciário decretou as medidas cautelares.

Durante as buscas, os policiais encontraram na residência do investigado uma pequena quantidade de maconha, vários cartões bancários, cheques, documentos de uma empresa em Brusque e uma carteira de motorista, tudo com o nome falso.

De acordo com as investigações, o homem usou documentos falsos em várias oportunidades e diante de vários órgãos públicos, inclusive para abrir empresas, contas bancárias, conseguir alvarás e chegou até a registrar os próprios filhos com nome falso, além de ser preso por pensão alimentícia, se passando por outra pessoa.

O homem, que não teve a identidade verdadeira revelada, foi interrogado na delegacia, na presença do seu advogado e, em seguida, encaminhado para o sistema prisional, onde aguardará a conclusão das investigações e decisão judicial.

