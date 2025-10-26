Homem é preso com facão e munições após confusão entre vizinhos em Brusque

Uma confusão entre vizinhos terminou na prisão de um homem de 51 anos no São João, em Brusque, na noite deste sábado, 25. A Polícia Militar foi acionada por volta de 19h45.

Segundo relatado à PM, uma das partes alegava que a vizinha havia jogado spray de pimenta em sua residência e que o marido dela teria saído armado com uma espingarda para lhe intimidar.

Ao chegar no local, a PM constatou que a mulher envolvida já havia deixado o local. No entanto, o marido foi localizado. Durante a abordagem, foi encontrado próximo dele um facão e 15 munições de calibre .22.

Ao ser questionado, o homem negou ser proprietário das munições e afirmou não possuir nenhuma espingarda.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.