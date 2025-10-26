Homem é preso com facão e munições após confusão entre vizinhos em Brusque
Caso aconteceu no São João
Uma confusão entre vizinhos terminou na prisão de um homem de 51 anos no São João, em Brusque, na noite deste sábado, 25. A Polícia Militar foi acionada por volta de 19h45.
Segundo relatado à PM, uma das partes alegava que a vizinha havia jogado spray de pimenta em sua residência e que o marido dela teria saído armado com uma espingarda para lhe intimidar.
Ao chegar no local, a PM constatou que a mulher envolvida já havia deixado o local. No entanto, o marido foi localizado. Durante a abordagem, foi encontrado próximo dele um facão e 15 munições de calibre .22.
Ao ser questionado, o homem negou ser proprietário das munições e afirmou não possuir nenhuma espingarda.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.