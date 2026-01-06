Homem é preso com três quilos de droga na rodovia Ivo Silveira

Abordagem aconteceu no limite entre Brusque e Gaspar

Um homem foi preso com três quilos de maconha na noite desta segunda-feira, 5, na rodovia Ivo Silveira, próximo do limite entre os municípios de Brusque e Gaspar.

A abordagem foi realizada pela Polícia Militar por volta de 20h45. Com o homem, que transitava no local, foram encontrados três quilos de maconha, além de balanças de precisão, anotações e valores em espécie.

O envolvido foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as providências cabíveis.

