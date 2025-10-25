Homem é preso e adolescente apreendida com crack em Brusque

Um homem de 22 anos foi preso e uma adolescente apreendida por tráfico de drogas e corrupção de menores em Brusque, na noite desta sexta-feira, 24. A ocorrência foi registrada por volta das 23h55 no bairro Limoeiro.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava rondas pela região quando avistou um veículo em atitude suspeita. Na abordagem, os policiais encontraram cerca de 132 gramas de uma substância semelhante a crack dentro do carro.

O motorista e a adolescente foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, junto com a droga apreendida, para os procedimentos legais.