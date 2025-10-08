Homem é preso em Balneário Camboriú suspeito de matar outro após briga em ponto de tráfico de drogas

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na tarde da segunda-feira, 6, um homem suspeito de homicídio qualificado em Balneário Camboriú.

A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) no bairro Nova Esperança, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário.

O crime ocorreu na madrugada de 24 de setembro, no bairro da Barra, e teve como vítima um homem de 39 anos. Conforme a investigação, o suspeito chegou ao local em uma motocicleta amarela para comprar entorpecentes e acabou se desentendendo com a vítima.

Após uma briga física, interrompida por populares, o homem agredido se afastou em direção a uma área de mata. Minutos depois, o investigado foi visto deixando o local com a moto, e a vítima foi encontrada morta.

O laudo de necropsia apontou traumatismo cranioencefálico causado por ação contundente como a causa da morte.

Diante das provas reunidas e do histórico de agressividade do suspeito, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, com parecer favorável do Ministério Público e decisão favorável do Judiciário.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam a motocicleta usada no crime e roupas semelhantes às que o autor vestia no dia dos fatos. O preso foi conduzido ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

