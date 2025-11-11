Homem é preso em Brusque com carro furtado e diz que comprou veículo

Um homem de 43 anos foi preso em Brusque na noite da segunda-feira, 10, com um carro furtado e disse aos policiais que havia comprado o veículo. Ele foi abordado no bairro Dom Joaquim, por volta das 21h25.

O veículo tinha registro de furto no dia 6 de agosto. Ao ser questionado, o homem afirmou ter adquirido o carro há cerca de três meses.

“Seus argumentos foram muito superficiais e não colaboram com sua narrativa. Assim sendo, condutor e veículo foram conduzidos à delegacia”, informa a polícia.

