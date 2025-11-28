Homem é preso em Brusque por suspeita de abusar da filha quando ela tinha 9 anos

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, na tarde de sexta-feira, 28, um homem de 39 anos suspeito de estupro de vulnerável em Brusque.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), que conduz a investigação.

Conforme o relatório policial, o investigado teria abusado da filha quando ela tinha 9 anos. A vítima só procurou ajuda anos depois, próximo de completar 18 anos, quando já não residia com o pai.

Diante dos elementos reunidos pela investigação, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão e recolheu o celular do suspeito. A perícia identificou no aparelho diversos arquivos classificados como pornografia infantil.

Com as novas evidências e pela gravidade do caso, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado. O Ministério Público emitiu parecer favorável e a Vara Criminal de Brusque deferiu o pedido, expedindo o mandado que resultou na detenção.

O inquérito segue sob segredo de Justiça. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque, onde permanece à disposição do Judiciário.

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

