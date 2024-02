Homem é preso em flagrante após sequestrar e torturar jovem por venda de motocicleta em Itapema

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante pelo crime de sequestro e tortura contra um jovem, 23, por causa de uma negociação de R$ 9 mil em Itapema na noite da quinta-feira, 8. O caso aconteceu por volta das 22h40.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para uma ocorrência de possível sequestro e cárcere privado.

A Delegacia de Polícia Civil informou que a família do jovem fez um boletim de ocorrência que mostrou um vídeo dele pedindo R$ 9 mil para ser liberado. A polícia descobriu o endereço rastreando a conta do Google dele.

O endereço era de um prédio residencial na rua 430A. No local, os policiais conversaram com moradores e identificaram o suspeito. Ao bater na porta dos fundos, ele informou que estava sozinho com a namorada dentro do apartamento.

“Foi constatada a mulher deitada na cama e a cozinha vazia, porém o homem aparentou nervosismo. A equipe desconfiou e estava prestes a solicitar apoio de outra guarnição. Porém, o suspeito estava inquieto e começou a falar sobre o jovem, que estava desaparecido e havia lhe vendido uma moto por R$9 mil sem lhe entregar o produto. Ele disse que não sabia onde o jovem estava e que havia fugido”, diz o relatório.

Jovem sob efeitos de substâncias

Em seguida, o homem deixou os policiais realizarem uma busca pelo interior do apartamento. O jovem estava em um pequeno corredor sob efeito de substância psicoativa, em estado de choque, com a cabeça raspada e também apresentava hematomas.

Ele informou que não poderia dizer nada senão iria morrer. Aos policiais ele confirmou o cárcere e a tortura, e informou que a mulher não teve participação, pois o crime ocorreu antes dela chegar ao apartamento.

Drogas no apartamento

O autor foi preso em flagrante por sequestro, cárcere privado e tortura. No momento da prisão, a mulher saiu do apartamento, não sendo feita a qualificação.

Em buscas pela residência foram encontradas 40 gramas de maconha, uma faca suja com resquícios da droga, uma balança, R$ 283,13, dois celulares e uma munição calibre 32mm.

O Samu foi acionado e levou a vítima para o Hospital Santo Antônio, em Itapema. Posteriormente, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.

Leia também:



1. Fim de semana: como Brusque será impactada pela bolha de calor que promete 40ºC em SC

2. Homem é preso no Centro de Brusque com carro furtado vindo de São Paulo

3. Expansão da rede do Samae no Limeira deve ser finalizada neste ano

4. Festa de igreja e eventos de Carnaval: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque

5. Mega-Sena 2686: confira números sorteados nesta quinta-feira

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: