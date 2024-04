Homem é preso em flagrante por maus-tratos contra pitbulls em Palhoça

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos contra pitbulls em Palhoça, na Grande Florianópolis, na quinta-feira, 4.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção a Animais Domésticos do Departamento de Investigação Criminal da Capital (DPA/DIC), em operação conjunta com a Diretoria de Bem-Estar Animal de Palhoça.

Denúncias

As denúncias mencionaram que duas cachorras da raça pitbull eram mantidas em péssimas condições de saúde e de salubridade, sem água e alimentação adequada, bem como sem castração.

Após algumas fiscalizações, o tutor apresentou resistência às determinações do órgão municipal, em especial quanto à obrigatoriedade de castração dos animais.

Situação precária

Na quinta-feira, as equipes retornaram ao local, constatando que a situação havia piorado, pois, além de o ambiente estar inadequado, uma das fêmeas apresentava pouca gordura e lesões compatíveis com tumores, sem tratamento.

As cadelas encontram-se com fiel depositário até o encaminhamento para adoção responsável. Formalizado o procedimento criminal na Central de Plantão Policial de Palhoça, o preso permaneceu à disposição do Poder Judiciário.

