Homem é preso em Itajaí após confessar homicídio cometido em Navegantes com arma que pretendia comprar

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na tarde deste sábado, 31, no bairro Murta, em Itajaí. Ele confessou ter cometido um homicídio por volta do meio-dia, na cidade de Navegantes.

De acordo com a PM, o homem relatou que foi até a casa da vítima, de 53 anos, natural de Maravilha (SC), para adquirir uma arma de fogo. Durante a negociação, houve um desentendimento, e ele efetuou disparos com o revólver que estava comprando.

A PM de Navegantes repassou informações sobre o crime e indicou o possível autor, que foi reconhecido por policiais militares de Itajaí. As buscas se concentraram nas imediações onde ele costumava ser visto. A motoneta utilizada no crime foi localizada em frente a uma kitinete.

Os policiais viram o homem dentro do imóvel e realizaram a abordagem. Ele confirmou a autoria do crime e indicou o local onde havia escondido a arma: um cabideiro, coberto por roupas e preso com uma cinta elástica.

No local, foram apreendidas duas armas: um revólver Rossi, calibre .38, municiado com três cartuchos intactos e três deflagrados, e uma pistola Taurus, calibre .32, com registro de furto datado de 25 de janeiro de 2016. As roupas usadas no crime também foram encontradas na residência.

O homem, natural de Balneário Camboriú, foi encaminhado à Central de Polícia para os procedimentos da prisão em flagrante.