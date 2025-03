Homem é preso enquanto trabalhava no Azambuja, em Brusque, durante ação das polícias civis de SC e GO

Um homem de 25 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 25, enquanto trabalhava no bairro Azambuja, em Brusque. O mandado de prisão preventiva foi cumprido durante uma operação conjunta das Polícias Civis de Santa Catarina e Goiás. Ele é investigado por estelionato, sendo acusado de aplicar o golpe pelo menos seis vezes contra diferentes vítimas.

O procedimento policial que culminou na medida cautelar foi instaurado na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (DECON) da Polícia Civil de Goiás.

As informações angariadas no bojo do inquérito policial, indicam que o investigado, por meio de anúncios em uma rede social, oferecia serviços de reparos em estofados, porém, após receber o pagamento antecipado interrompia o contato com as vítimas.

Além disso, ele vendia os sofás recebidos para a realização de serviços, por meio de vendas nas mesmas redes sociais.

A equipe da DECON identificou o possível endereço do investigado e solicitou apoio à DIC de Brusque para cumprimento da medida cautelar.

Após a realização de diligências policiais, ele foi localizado trabalhando no bairro Azambuja, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

Ele permanece recolhido no Presídio Regional de Brusque, à disposição do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Leia também:

1. Presidente da OAB-SC critica STF durante evento de posse em Brusque

2. Pessoas em situação de rua queimam fios em casa abandonada e causam transtornos no Centro de Brusque

3. Proprietário da Malossi Eletrodomésticos, em Brusque, morre aos 55 anos

4. VÍDEO – Chef Erick Jacquin visita Havan, em Brusque

5. Cine Gracher realiza sessão para autistas do filme Branca de Neve neste sábado

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: