Homem é preso no seu local de trabalho em Brusque

Na tarde desta quarta-feira, 8, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque realizou a prisão de um homem no seu local de trabalho no bairro Centro II.

A equipe polícia da DIC recebeu uma denúncia anônima indicando que um homem estaria com mandado de prisão ativo residindo em Brusque.

Após diligências, descobriu-se o local de trabalho dele, situado no Centro II, em uma oficina mecânica.

O mandado de prisão refere-se a regressão cautelar, expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Novo Hamburgo (RS), onde o homem cumpria pena pelo crime de roubo. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque.