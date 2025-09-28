Homem é preso por agredir e ameaçar a mãe em Brusque

Um homem de 34 anos foi preso na noite do sábado, 27, após agredir e ameaçar a própria mãe, de 62 anos, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. A ocorrência foi registrada por volta das 23h50.

Segundo a Polícia Militar, o agressor chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão com a mãe, que acabou sendo agredida e ameaçada. O padrasto, de 49 anos, interveio e conseguiu imobilizar o homem até a chegada da guarnição.

Diante da situação, o suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde ficaram sob responsabilidade da autoridade policial as medidas legais cabíveis.