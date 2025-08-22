Homem é preso por dar soco em enteado e importunar vizinhos após se despir, em Brusque

Um homem de 55 anos, que estava embriagado, foi preso após quebrar objetos de casa, agredir o enteado e importunar vizinhos após se despir no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na noite desta quinta-feira, 21.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 22h25. Ao chegar ao local, os policiais conversaram com uma das vítimas, a esposa dele, de 68 anos, que relatou que o autor chegou em casa em visível estado de embriaguez e passou a quebrar diversos objetos da residência, incluindo uma televisão, uma máquina de lavar e um vidro da casa.

Ela também informou que o autor estava despido, circulando fora da residência e importunando vizinhos.

Já o enteado do autor relatou ter sido agredido com um soco no rosto. O agressor encontrava-se no local quando a PM chegou.

Diante dos fatos e por se tratar de situação enquadrada na Lei Maria da Penha, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.