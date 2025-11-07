Homem é preso por extorquir mãe de usuário de drogas que usou moto como pagamento, em Brusque

Um homem que estava extorquindo a mãe de um usuário de drogas que estava lhe devendo foi preso na tarde desta quinta-feira, 6, em Brusque.

Policiais civis da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) realizaram a prisão em flagrante no bairro Águas Claras.

O autor estava exigindo quantia em dinheiro da vítima, que é mãe de um usuário de drogas, para devolver uma motocicleta entregue como pagamento por entorpecentes.

A motocicleta e o autor foram localizados em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes e alto fluxo de usuários de drogas, no Águas Claras.

Outras pessoas que estavam na companhia do autor foram abordadas, porém nada de ilícito foi encontrado com elas. Eles acabaram sendo liberadas em seguida.

O moto, avaliada em R$ 8 mil, foi restituída à vítima logo após a prisão. Após os procedimentos policiais na DIC, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque.