Homem é preso por furto e vandalismo no pronto atendimento do bairro Santa Terezinha

Na tarde desta terça-feira, 5, um homem foi preso em flagrante por realizar furtos e depredar o prédio do Pronto Atendimento e Serviço Especializado, no bairro Santa Terezinha, que está em fase final de obras.

Os servidores da Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) informaram que uma das janelas do prédio foi arrombada. No levantamento, constatou-se que houve furto da fiação de cobre da parte elétrica, danificação dos quadros elétricos, no forro de gesso, maçanetas e rede de gás.

Além disso, o indivíduo furtou também as torneiras, o que ocasionou um grande vazamento de água por todo prédio, além da inundação de alguns cômodos. As equipes da SIE ainda estão realizando o levantamento total dos estragos.

A Polícia Militar foi acionada e acompanhou todo o processo de levantamento. O autor do crime foi detido em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

