Homem é preso por latrocínio em Brusque durante operação da PM

Operação foi realizada no bairro Poço Fundo; mulher também foi presa

Homem é preso por latrocínio em Brusque durante operação da PM

Operação foi realizada no bairro Poço Fundo; mulher também foi presa

Comente

Na madrugada desta terça-feira, 21, no bairro Poço Fundo, a Polícia Militar de Brusque prendeu um homem pelo crime de latrocínio e uma mulher por crimes envolvendo o tráfico.

As prisões fazem parte da 2ª fase da Operação “Dom Pablo”, deflagrada pela 12ª Subdivisão Policial (12ª SDP) do Paraná. A operação tem como objetivo o combate ao tráfico de drogas, à associação criminosa e à lavagem de capitais. A ação ocorreu com apoio da Polícia Civil do Paraná.

Confira imagens:

PM/Divulgação

 

PM/Divulgação

PM/Divulgação

Leia também:

1. Motorista é levado ao hospital após passar mal e bater em rolo compactador em Brusque
2. Tempo calmo em Brusque pode mudar com frente fria ainda em outubro
3. Motociclista chega a perder a consciência após queda na rodovia Antônio Heil, em Brusque
4. Petrobras reduz preço da gasolina a partir desta terça-feira; saiba novo valor do litro
5. Voz da Fenarreco, Ademir Moraes anuncia aposentadoria e se despede da festa após mais de 30 anos

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo