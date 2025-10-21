Homem é preso por latrocínio em Brusque durante operação da PM

Na madrugada desta terça-feira, 21, no bairro Poço Fundo, a Polícia Militar de Brusque prendeu um homem pelo crime de latrocínio e uma mulher por crimes envolvendo o tráfico.

As prisões fazem parte da 2ª fase da Operação “Dom Pablo”, deflagrada pela 12ª Subdivisão Policial (12ª SDP) do Paraná. A operação tem como objetivo o combate ao tráfico de drogas, à associação criminosa e à lavagem de capitais. A ação ocorreu com apoio da Polícia Civil do Paraná.

Confira imagens:

PM/Divulgação