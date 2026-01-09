Homem é preso por maus-tratos a mais de dez animais em Blumenau

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu em flagrante, nesta quinta-feira, 8, um homem de 48 anos pelos crimes de maus-tratos a animais, guarda ilegal de fauna silvestre e posse irregular de armas de fogo, em Blumenau.

A ação contou com o apoio do Departamento de Investigações Criminais (DIC), por meio da Delegacia de Proteção Animal de Blumenau.

Durante operação conjunta com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmas), a equipe policial esteve no imóvel do suspeito e encontrou doze cães em condições degradantes. Os animais, incluindo filhotes, estavam na lama, sem abrigo adequado, sem acesso a água limpa e apresentavam sinais de desnutrição e ferimentos pelo corpo. Dois filhotes foram encontrados mortos no local.

Além disso, doze aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro também foram resgatadas, todas em condições inadequadas.

No interior da residência, os policiais apreenderam duas espingardas, diversas munições dos calibres 12, 36 e .22, além de carne de caça, que será encaminhada para perícia.

O homem foi autuado em flagrante e encaminhado aos procedimentos legais. Os animais resgatados foram levados ao setor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Blumenau, em parceria com o Hospital Veterinário da FURB.

