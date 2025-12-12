Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Brusque

Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo na manhã desta sexta-feira, 12, durante uma ação da Polícia Civil em Brusque.

Com apoio de outras unidades policiais, a operação visava cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a crimes de ameaça, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo.

Três mandados foram cumpridos nos bairros Limeira e Rio Branco. Em uma das residências, no bairro Limeira, as buscas foram acompanhadas pelo morador e resultaram na apreensão de um simulacro de arma de fogo.

Em outro endereço, também no bairro Limeira, as buscas foram igualmente acompanhadas pelo morador, porém nada de ilícito foi encontrado.

Na terceira residência, no bairro Rio Branco, as buscas, também acompanhadas pelo morador, resultaram na apreensão de uma espingarda calibre 40 e de um revólver calibre .38 Special com numeração suprimida. Diante disso, o morador foi preso em flagrante pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão.

O homem foi encaminhado ao presídio, já que, nesse caso, não é possível a concessão de fiança. Além das armas, foram apreendidas 16 munições e estojos de diversos calibres, um simulacro de espingarda e um cano de espingarda calibre .22.

