Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Azambuja, em Brusque

A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira, 17, um homem de 22 anos por tráfico de drogas no bairro Azambuja, em Brusque.

Ele foi detido por agentes da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) após denúncia que apontava uma residência usada para venda de entorpecentes, principalmente crack.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma pedra grande de crack, que, segundo a DIC, poderia render entre 20 e 30 porções após o fracionamento.

Ele também portava uma pedra já dividida e pronta para comercialização. Dinheiro e outros materiais relacionados ao tráfico foram apreendidos.

O homem já era investigado pela unidade. Em maio, havia sido flagrado com drogas próximo a uma conveniência na rua Azambuja, área citada pela polícia como ponto de circulação de usuários e traficantes.

Após o flagrante, ele foi levado à sede da DIC para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao Presídio Regional de Brusque, onde permanece à disposição da Justiça.

