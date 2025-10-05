Homem é preso por violência doméstica em Gaspar após vítima deixar recado pedindo ajuda

Na manhã do sábado, 4, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência grave de violência doméstica no bairro Gasparinho, em Gaspar.

A ação teve início por volta das 10h30, quando um funcionário de uma empresa encontrou um recado escrito em papel higiênico no banheiro, pedindo socorro e informando um endereço específico.

No local, os policiais conversaram com a vítima, uma mulher de 34 anos, que relatou ter retomado o relacionamento com o ex-companheiro, de 29 anos, no dia 30 de setembro, após seis meses separados.

Segundo ela, ao chegar à residência, o homem exigiu que desbloqueasse o celular; ao recusar, ele quebrou o aparelho, a agrediu e proferiu ameaças de morte.

A vítima afirmou que, desde então, havia sido agredida em três ocasiões e forçada a manter relações sexuais sob ameaça. Ela relatou ainda que o homem gravou um vídeo íntimo sem consentimento e ameaçou divulgar o conteúdo em grupos de WhatsApp e redes sociais caso ela tentasse ir embora.

Na noite anterior, por volta das 22h, ao ir à conveniência comprar cigarro, a vítima conseguiu deixar um recado pedindo ajuda enquanto estava no banheiro, temendo pela própria vida.

Ao chegar à residência, os policiais visualizaram o homem muito nervoso e que se recusava a abrir a porta. Foi necessário forçar a entrada, encontrando a vítima em estado de choque e com lesões no pescoço, rosto e seios.

O homem recebeu voz de prisão e permaneceu em silêncio durante a abordagem, tendo seus direitos constitucionais resguardados. Ele foi conduzido, junto da vítima, à Central de Polícia para os procedimentos legais.

Segundo a Polícia Militar, o autor possui 44 boletins de ocorrência registrados e a vítima já contava com medida protetiva concedida em seu favor.