Homem é preso suspeito de participação na morte de morador de Brusque encontrado no rio Itajaí-Açu

Na tarde desta quinta-feira, 8, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de participação na morte do jovem Alessandro Santos Silva, de 18 anos, encontrado no rio Itajaí-Açu. O crime aconteceu no mês de agosto de 2023.

A prisão foi realizada no bairro Bateas pela Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil (DIC). Ao identificar a presença policial, o suspeito tentou fugir por uma área de mata, mas foi capturado.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a delegacia, onde foi interrogado, e, posteriormente, encaminhado para a Unidade Prisional Avançada (UPA).

Prisões

Esta foi a quarta prisão de um suspeito envolvido no caso de homicídio. O primeiro foi preso em agosto de 2023, em flagrante, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de calibre restrito.

Com o avançar da investigação, foram detidas outras duas pessoas. As prisões aconteceram no dia 22 de janeiro de 2024 pela Polícia Militar.

Investigação

A investigação iniciou-se em agosto do ano de 2023, após o registro de desaparecimento de um homem. Aproximadamente uma semana depois, o corpo do homem foi localizado no rio Itajaí-Açú e a perícia apontou a causa mortis como asfixia por afogamento.

Entretanto, informações preliminares indicaram que uma organização criminosa havia invadido a casa da vítima, no bairro Steffen. Manchas de sangue também foram encontradas na residência de Alessandro, indicando que a vítima foi agredida antes de ser jogada no rio.

As investigações seguem em curso e estão em fase final.

