Homem é socorrido com ferimento na cabeça e relata ter sido agredido no Limeira, em Brusque

Um homem de 40 anos foi socorrido pelos bombeiros com um ferimento na cabeça no bairro Limeira, em Brusque, na madrugada desta segunda-feira, 24. Ele afirmou que foi vítima de agressão.

O caso aconteceu na rua Alberto Muller, à 0h43. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem tinha hálito etílico. Ele estava deitado na via e apresentava corte no crânio e face. Também havia pequenos cortes no braço direito.

Após o controle da hemorragia, ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja. Não foram divulgadas mais informações.

