Homem é vítima de acidente fatal no Guarani, em Brusque

Um homem é a vítima fatal de um acidente entre uma moto e um caminhão no bairro Guarani, em Brusque, no início da tarde desta sexta-feira, 12. Ele conduzia a motocicleta, uma Yamaha Drag-Star, e acabou ficando preso debaixo do pneu do caminhão.

Conforme apurado pela reportagem com testemunhas, ambos iriam entrar na rua Ernesto Bianchini. Porém, quando o semáforo abriu, o motociclista teria ultrapassado o caminhão pelo lado direito e, ao ficar à frente do veículo, acabou sendo atingido.

O motorista do caminhão, que permaneceu no local até a chegada das autoridades, relatou que não viu o motociclista. A Polícia Militar, a Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros e a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) foram acionados para a ocorrência. Por causa do acidente, o trecho registrou congestionamento e filas.

*Colaboração: Otávio Timm

