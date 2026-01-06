Homem em situação de rua ameaça funcionária e rouba loja no Santa Rita, em Brusque

Um homem em situação de rua ameaçou uma funcionária e roubou uma loja no bairro Santa Rita, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 6. A Polícia Militar foi acionada por volta das 11h15 e, após buscas, localizou e deteve o suspeito.

No local, os policiais conversaram com as vítimas e obtiveram a informação de que o homem entrou na loja e, sob grave ameaça à funcionária, furtou duas camisetas, uma calça preta e dois pares de meias, avaliados em R$ 250.

Após a ação, ele fugiu a pé, mas a equipe realizou rondas nas proximidades e o localizou. O homem estava com os produtos furtados e, diante da situação de flagrante, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

