Homem em situação de rua é encontrado morando dentro de “buraco” em Blumenau

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Semudes) de Blumenau, durante abordagem social, encontrou um homem morando dentro de um “buraco” nesta quarta-feira, 9.

A situação foi constatada durante ação com apoio da Polícia Militar e Secretaria de Trânsito e Transportes (SMTT). A equipe passou pela região central e nos bairros Itoupava Seca, Itoupava Norte e Badenfurt.

No total, oito pessoas abordadas aceitaram ser encaminhadas ao Centro POP para seguir com os atendimentos, e, caso tenham interesse, podem ser encaminhadas para abrigos, comunidades terapêuticas, entre outros. Uma pessoa foi levada pelo Samu para atendimento médico.

Encaminhamento

Um homem foi encontrado vivendo dentro de uma espécie de “buraco” — uma estrutura de cimento localizada em um terreno baldio. No local, ele havia improvisado sua moradia, com colchão, cobertor e alguns pertences pessoais. Ele foi encaminhado ao Centro POP, onde recebeu atendimento, e retirou voluntariamente seus objetos do local.

Como o terreno é privado, a equipe responsável não pôde intervir diretamente na estrutura ou fechá-la. Agora, será avaliado o que pode ser feito para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer naquele espaço.

“Nossas ações conjuntas estão indo nos pontos que a comunidade mais nos aciona e por todos os bairros da cidade. Queremos oferecer uma chance para que quem hoje vive nas ruas possa mudar de vida”, disse o prefeito Egidio Ferrari.

O secretário de Desenvolvimento Social, Rafael Burgonovo, reforçou a necessidade da colaboração da população: “Sempre reforçamos para a comunidade acionar a Prefeitura em vez de oferecer esmolas. Assim podemos garantir que essas pessoas tenham acesso aos atendimentos adequados. Para solicitar apoio da Abordagem Social, basta ligar para o telefone 156, opção 2”, explica.

Atendimentos disponíveis em Blumenau

A Prefeitura de Blumenau mantém uma série de serviços voltados ao atendimento da população em situação de rua:

Abordagem social: Atua na identificação e encaminhamento de pessoas para os serviços disponíveis. Atendimento 24 horas pelo telefone 156, opção 2.

Parceria com OSCs Instituto Família Feliz e Instituto Edificando Vidas: Funciona 24 horas, oferecendo acolhimento temporário em abrigos e casas de passagem.

Centro POP: Destinado ao atendimento de pessoas que não aderem ao acolhimento em abrigos, fornecendo alimentação, higiene pessoal e suporte psicossocial. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, na Rua Rudolf Roedel, 147, Salto Weissbach.

Encaminhamentos e reintegração: As equipes técnicas auxiliam na regularização documental, reinserção no mercado de trabalho e, quando necessário, no retorno à cidade de origem. Há também a possibilidade de encaminhamento para comunidades terapêuticas por meio da Diretoria de Políticas sobre Drogas e Reintegração Social.