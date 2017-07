Homem encapuzado arromba e furta estabelecimento em Dom Joaquim

Um homem encapuzado arrombou a porta e furtou R$ 80 de um estabelecimento comercial no bairro Dom Joaquim. Ele fugiu correndo com as gavetas dos caixas.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h desta quinta-feira, 27, quando o alarme disparou. Nas gravações da câmera de segurança, foi possível ver o bandido fugindo.

Segundo a PM, ele trajava moletom listrado, bermuda e boné. Foram feitas rondas, mas até o momento ninguém foi preso.