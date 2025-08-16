Homem envolvido em grave acidente na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, morre no hospital
Caso aconteceu no dia 11 de julho
Luiz Chagas, de 45 anos, faleceu no Hospital Azambuja nesta sexta-feira, 15, após se envolver em um grave acidente entre três veículos na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, no dia 11 de julho. Morador de Gaspar, ele deixa a esposa e duas filhas enlutadas.
Luiz conduzia um Fiat Palio com placas de Gaspar, município onde residia. O acidente também envolveu um caminhão e uma motocicleta. Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido com suspeita de traumatismo craniano, trauma torácico e fratura exposta no joelho esquerdo.
Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre velório e sepultamento.
A colisão aconteceu no bairro Bateas, por volta das 21h, e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Brusque e Gaspar.
O caminhão, um MB 1113 com placas de Gaspar, era conduzido por um idoso. Já a motocicleta, uma Honda CG Fan, era pilotada por outro idoso.
Segundo relatório dos bombeiros, houve uma colisão frontal entre o caminhão e o carro. Em seguida, a motocicleta colidiu na traseira do Palio.
Quando os bombeiros chegaram ao local, o motociclista já recebia atendimento do Samu. Ele estava consciente, mas apresentava fratura exposta na perna esquerda. O motorista do caminhão circulava pelo local com um corte no rosto e foi atendido pelos bombeiros.
Luiz permaneceu preso às ferragens, já estabilizado pelo Samu, que assumiu o atendimento após o resgate veicular. Ele estava consciente, porém desorientado.
Após os primeiros atendimentos, todos os envolvidos foram encaminhados ao Hospital Azambuja. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) para os procedimentos legais e a remoção dos veículos.