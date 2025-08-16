Homem envolvido em grave acidente na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, morre no hospital

Luiz Chagas, de 45 anos, faleceu no Hospital Azambuja nesta sexta-feira, 15, após se envolver em um grave acidente entre três veículos na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, no dia 11 de julho. Morador de Gaspar, ele deixa a esposa e duas filhas enlutadas.

Luiz conduzia um Fiat Palio com placas de Gaspar, município onde residia. O acidente também envolveu um caminhão e uma motocicleta. Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido com suspeita de traumatismo craniano, trauma torácico e fratura exposta no joelho esquerdo.

Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Detalhes do acidente

A colisão aconteceu no bairro Bateas, por volta das 21h, e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Brusque e Gaspar.

O caminhão, um MB 1113 com placas de Gaspar, era conduzido por um idoso. Já a motocicleta, uma Honda CG Fan, era pilotada por outro idoso.

Segundo relatório dos bombeiros, houve uma colisão frontal entre o caminhão e o carro. Em seguida, a motocicleta colidiu na traseira do Palio.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o motociclista já recebia atendimento do Samu. Ele estava consciente, mas apresentava fratura exposta na perna esquerda. O motorista do caminhão circulava pelo local com um corte no rosto e foi atendido pelos bombeiros.

Luiz permaneceu preso às ferragens, já estabilizado pelo Samu, que assumiu o atendimento após o resgate veicular. Ele estava consciente, porém desorientado.

Após os primeiros atendimentos, todos os envolvidos foram encaminhados ao Hospital Azambuja. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) para os procedimentos legais e a remoção dos veículos.