Homem esfaqueado no Centro de Brusque recebe alta de hospital

O homem esfaqueado na tarde de domingo, 21, no Centro de Brusque, foi identificado como Thiago Petrille Teles Andrade, 26 anos. Ele teve ferimento no lábio, na perna esquerda e nas mãos. Ele foi encaminhado ao hospital Azambuja sem gravidade, e já teve alta nesta segunda-feira, 22.

Por volta das 13h30 de domingo, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atenderem a ocorrência de ferimentos por arma branca, na rua Getúlio Vargas, no estacionamento da Baterias Erbs. Testemunhas disseram que um dos envolvidos estava armado com uma faca e o outro com um facão.

A PM chegou primeiro e constatou o fato, encontrando a vítima ferida, mas o agressor teria fugido em uma bicicleta de cor roxa. Ele estava trajando uma camiseta de cor roxa e um shorts jeans.

O autor do esfaqueamento ainda não foi identificado.