Homem esfaqueado no peito pela esposa em Itajaí morre no hospital

O homem que havia sido esfaqueado no peito pela esposa durante uma briga morreu no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, na madrugada desta quarta-feira, 24. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 23. A mulher, de 31 anos, foi presa.

À Polícia Militar, ela relatou que a discussão ocorreu por causa dos filhos. Em determinado momento, escondeu o celular do marido, de 32 anos, e ele começou a agredi-la. Nesse instante, ela o esfaqueou. De acordo com a mulher, o ato foi em legítima defesa.

Ambos são naturais de Ilhéus (BA) e moravam há pouco tempo em Itajaí. Em Santa Catarina, eles não tinham registro de violência doméstica.

Na casa também moravam os dois filhos do casal, menores de idade. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças ficaram temporariamente sob os cuidados de uma vizinha até a chegada dos conselheiros.

A faca usada no ataque e dois celulares foram apreendidos. A cena do crime não estava preservada, já que vizinhos entraram no imóvel para socorrer a vítima.

A mulher foi levada à Central de Plantão Policial, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação.

