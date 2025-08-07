Homem estupra prima de 11 anos e é agredido por moradores em Camboriú

Um homem de 41 anos foi agredido por moradores depois de ser acusado de estuprar a própria prima em Camboriú. O caso foi registrado na tarde de quarta-feira, 6, na rua Monte Serrado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima e sua irmã, de 22 anos, relataram que o primo surpreendeu a jovem enquanto ela dormia e começou a acariciá-la, forçando-a a praticar atos libidinosos.

Outros moradores e vizinhos, ao tomarem conhecimento dos fatos, passaram a agredir o homem, que deixou o local antes da chegada da PM.

Posteriormente, o suspeito foi localizado e encaminhado para o hospital em decorrência das lesões e, em seguida, para a Delegacia de Polícia Civil.

Leia também:

1. Como uma pequena área emperra a barragem de Botuverá há 10 anos; linha do tempo detalha entraves

2. Como empresária de Brusque fundou igreja e se tornou pastora

3. O que Brusque tem feito para lidar com ansiedade, bullying e problemas emocionais de crianças nas escolas

4. VÍDEO – Luciano Hang propõe alteração de nome de cidade no Norte catarinense

5. VAR, repasses e 38 rodadas: Brusque participa de reunião da Série C com a CBF

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19:

