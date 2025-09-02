Homem fica ferido após acidente entre caminhões na Beira Rio, em Brusque

Um homem de aproximadamente 19 anos ficou ferido após um acidente entre dois caminhões na avenida Beira Rio, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 2. O caso ocorreu no bairro Santa Rita, por volta das 13h30.

Segundo apuração da reportagem no local, a vítima era passageira de um dos caminhões, conduzido por um homem de 36 anos. O homem sofreu um corte no joelho e foi levado ao Hospital Azambuja pelo Corpo de Bombeiros.

O caminhão em que ele estava seguia no sentido Centro–Santa Rita quando o outro veículo desceu pela rótula da ponte do Trabalhador e, ao acreditar que a avenida tinha mão única em direção ao Centro, não parou. Nesse momento, ocorreu a colisão.

O motorista do caminhão que desceu para a avenida é um homem de 33 anos. Além dele, havia um passageiro de 24. O condutor relatou à reportagem que é de Joinville e não conhecia a via.

Leia também:

1. VÍDEO – Maus-tratos e morte: prefeito de Nova Trento se manifesta após casos durante tradicional cavalgada

2. Erenita Gohr realiza campanha de gás que premia clientes com R$ 1,5 mil

3. Campeão, Brusque Basquete tem cestinha e jogador no quinteto ideal do Sul-Brasileiro

4. EXCLUSIVO – Petição contesta transferência de presídio de condenada por assassinar o empresário brusquense Chico Wehmuth

5. VÍDEO – Esgoto a céu aberto causa transtornos a moradores do Limeira Alta, em Brusque: “bairro totalmente esquecido”



Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

