Homem fica ferido após bater carro em poste no Lageado Baixo, em Guabiruba

Um homem de 24 anos foi encaminhado ao pronto-socorro após colidir o carro que conduzia em um poste no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba, na noite desta quinta-feira, 8.

O acidente aconteceu por volta de 23h45. O carro, m Fiat Palio, tinha placas de Bombinhas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem, que estava sozinho no veículo, foi encontrado com um corte no crânio, sem hemorragia. Ele foi imobilizado e conduzido ao hospital para atendimento.