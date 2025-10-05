Homem fica ferido após cair de barranco de seis metros enquanto cortava a grama em Brusque

Um homem de 50 anos ficou ferido na tarde de sábado, 4, após cair de um barranco de aproximadamente seis metros de altura enquanto cortava a grama em sua residência, na rua Luiz Bruns, bairro Santa Rita, em Brusque.

O acidente foi registrado por volta das 16h05 e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

No local, os socorristas encontraram a vítima deitada de costas, lúcida e consciente, em um vão entre a parede da casa e o barranco. O homem relatava dores no ombro e na escápula direita. Ele também apresentava um hematoma e escoriações na região parietal direita do crânio.

A equipe realizou o atendimento pré-hospitalar, imobilizando o homem com colar cervical e maca rígida, conforme protocolo de trauma. Em seguida, ele foi conduzido ao Hospital Azambuja para avaliação médica.