Homem fica ferido após capotar carro em Guabiruba

Um homem ficou ferido após sair da pista e capotar o carro na rua Cristiano Albrecht, no bairro Holstein, em Guabiruba, na tarde deste domingo, 27.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 15h11. Ao chegarem no local, encontraram o carro Hyundai Creta, de placa Mercosul, capotado.

No interior do veículo estava um homem de 36 anos, deitado, consciente e confuso. Ele tinha um pequeno ferimento na cabeça. A vítima foi amparada pelo irmão, que estava no local. Após ser estabilizado, o homem foi levado para o pronto socorro para fazer uma avaliação médica.

A dinâmica do acidente não foi divulgada. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

