Homem fica ferido após colidir carro em mureta de viaduto na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um homem de 31 anos ficou ferido após colidir o carro que dirigia contra a mureta de proteção de um viaduto na rodovia Antônio Heil, a SC-486, em Brusque. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da madrugada deste sábado, 24, no km 22,800 da via, no bairro Santa Terezinha.

De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo envolvido é um Ford Ka com placas de Guabiruba. Conforme apurado pela equipe, o condutor transitava pela marginal da rodovia no sentido Brusque-Itajaí, quando perdeu o controle do carro ao realizar uma conversão sob o viaduto. O automóvel derrapou na pista molhada e colidiu contra a mureta.

O motorista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital Azambuja. Segundo a PMRv, não foi possível colher o depoimento do condutor devido ao atendimento médico.

A PMRv detalha que o local do acidente possui pista dupla, está situado em perímetro urbano e conta com sinalização horizontal e vertical visíveis, além de iluminação pública. No momento da colisão, chovia, e a velocidade máxima permitida no trecho é de 40 km/h.

Após o acidente na rodovia Antônio Heil

O veículo foi removido ao pátio licitado por medida de segurança, já que não havia responsável presente no local. O condutor também foi autuado por infrações previstas nos códigos 504-50 e 514-20 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). A pista foi liberada após o atendimento e sinalização da ocorrência, encerrada por volta das 4h45.