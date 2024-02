Homem fica ferido após perder controle de carro e bater em cerca na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um homem ficou ferido após o carro que conduzia sair da pista e bater em uma cerca na rodovia Ivo Silveira (SC-108), no bairro Bateas, em Brusque. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caso ocorreu às 11h30, desta terça-feira, 27.

Segundo o relatório, o homem, de 35 anos, que dirigia um Renault Kwid, com placas de Brusque, sofreu ferimentos leves. Ele foi conduzido ao hospital. Socorristas do Samu mencionaram que a vítima relatou fortes dores no peito e que esse teria sido o motivo da perda de controle do carro.

A PMRv recolheu o veículo devido ao licenciamento estar atrasado. A identidade da vítima não foi divulgada.

