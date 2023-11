Homem fica gravemente ferido após cair de moto na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Na madrugada deste domingo, 26, um homem de 25 anos ficou gravemente ferido após cair de moto na rodovia Antônio Heil. O acidente acionou a equipe do Corpo Bombeiros Militar de Brusque por volta da 1h40, no Limoeiro.

Conforme os bombeiros, chegando ao local, a equipe encontrou o homem, que era o condutor da motocicleta Honda branca, placa Brasil. Ele estava deitado sobre a via pública, apresentando traumatismo craniano com sangramento e escoriações pelo corpo. Após o atendimento no local, ele foi protocolado em maca rígida e conduzido ao Hospital Azambuja.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: