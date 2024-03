Homem fratura o pé em acidente com moto no bairro Jardim Maluche

Na manhã desta quinta-feira, 29, um motociclista, de 49 anos, fraturou o pé e teve outras escoriações após colisão contra um carro. O acidente aconteceu na avenida Dom Joaquim, no bairro Jardim Maluche.

O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local para realizar os primeiros atendimentos à vítima. Quando o socorro chegou no local, o motociclista estava sentado na calçada, consciente e com os sinais vitais estáveis.

A vítima precisou ser encaminhada para o Hospital Azambuja. Já o homem, de 28 anos, que conduzia o veículo, modelo Renault kwid, não sofreu ferimentos e permaneceu no local. As causas do acidente não foram explicadas.

