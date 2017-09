Homem furta bicicleta no estacionamento de supermercado, em Brusque

A Polícia Civil busca a identificação de um homem, flagrado pelas câmeras de monitoramento, furtando uma bicicleta.

O crime ocorreu no dia 18 de agosto, por volta das 16h, no estacionamento de um supermercado, na avenida Getúlio Vargas, no Centro.

Pelas imagens é possível ver quando o proprietário chega ao local e deixa o veículo no bicicletário.

Poucos segundos depois, o criminoso sai do estabelecimento, pega a bicicleta e foge.

As denúncias podem ser feitas de maneira anônima pelos números 197 ou 181. O sigilo é garantido.