Homem furta documentos do primo para tentar evitar prisão, mas é detido em Brusque

Um homem de 47 anos que tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo foi preso na área central de Brusque nesta quarta-feira, 1º. A abordagem da Polícia Militar aconteceu por volta de 16h30.

Policiais militares em rondas abordaram o homem, que tentou se esconder ao avistar a viatura.

Os policiais solicitaram seu documento de identificação e ele apresentou uma certidão de nascimento e um CPF, que afirmava, com veemência, serem seus.

Contudo, em consulta ao banco de dados da polícia, os agentes verificaram que a foto da pessoa do documento era totalmente diferente do abordado.

Ele, então, confessou que os documentos não eram seus e revelou seu verdadeiro nome. Ainda relatou que furtou os documentos de seu primo, que mora em outro estado, com o intuito de dificultar sua identificação, pois desconfiava que possuía um mandado de prisão aberto.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Comarca de Diamantina (MG). Com o homem, ainda foi encontrada uma faca. Ele foi conduzido pelos PMs para a delegacia.