Homem furta documentos do primo para tentar evitar prisão, mas é detido em Brusque
Ele tinha mandado em aberto por roubo
Um homem de 47 anos que tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo foi preso na área central de Brusque nesta quarta-feira, 1º. A abordagem da Polícia Militar aconteceu por volta de 16h30.
Policiais militares em rondas abordaram o homem, que tentou se esconder ao avistar a viatura.
Os policiais solicitaram seu documento de identificação e ele apresentou uma certidão de nascimento e um CPF, que afirmava, com veemência, serem seus.
Contudo, em consulta ao banco de dados da polícia, os agentes verificaram que a foto da pessoa do documento era totalmente diferente do abordado.
Ele, então, confessou que os documentos não eram seus e revelou seu verdadeiro nome. Ainda relatou que furtou os documentos de seu primo, que mora em outro estado, com o intuito de dificultar sua identificação, pois desconfiava que possuía um mandado de prisão aberto.
O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Comarca de Diamantina (MG). Com o homem, ainda foi encontrada uma faca. Ele foi conduzido pelos PMs para a delegacia.