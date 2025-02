Homem grava e envia vídeo para ex ateando fogo na casa dela, no Poço Fundo

Um homem de 49 anos foi preso após atear fogo na casa da ex-companheira no bairro Poço Fundo, em Brusque, na tarde desta segunda-feira, 10. Os bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta de 16h.

De acordo com a PM, ele não aceitava o término do relacionamento e passou a ameaçá-la de morte. A vítima, uma mulher de 43 anos, com medo, fugiu de casa.

Em seguida, ele gravou um vídeo no celular ateando fogo na residência e enviou para a ex-companheira.

No local, o Corpo de Bombeiros controlou as chamas. A PM encontrou o homem nos fundos da casa.

Ele foi abordado e detido. Durante o percurso até a delegacia, proferiu ameaças de morte contra a ex.

